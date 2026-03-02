Пес напал на 9-летнего мальчика: укус бродячей собаки стоил бюджету Аргаяша 100 тысяч рублей

Инцидент произошел 11 декабря 2025 года днем на улице Комсомольской в Аргаяше. По данным проверки, безнадзорное животное набросилось на ребенка и укусило его за голень. Мальчику потребовалась медицинская помощь — лечение он проходил амбулаторно.