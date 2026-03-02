Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пес напал на 9-летнего мальчика: укус бродячей собаки стоил бюджету Аргаяша 100 тысяч рублей

В Аргаяше суд взыскал с администрации 100 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Аргаяшского района добилась компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения бродячей собаки.

Инцидент произошел 11 декабря 2025 года днем на улице Комсомольской в Аргаяше. По данным проверки, безнадзорное животное набросилось на ребенка и укусило его за голень. Мальчику потребовалась медицинская помощь — лечение он проходил амбулаторно.

После публикаций в СМИ прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство установило, что мероприятия по отлову, транспортировке и содержанию животных без владельцев были организованы ненадлежащим образом.

В интересах пострадавшего ребенка прокурор обратился в Аргаяшский районный суд с иском к администрации Аргаяшского муниципального округа о компенсации морального вреда.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. С администрации взыскано 100 тысяч рублей. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного органа.