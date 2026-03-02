Экс-главу района Перми признали виновным в получении взятки

Напомним, Дмитрий Дробинин ранее обвинялся в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда «Развитие», а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. Весной 2025 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было приостановлено. В ноябре 2025 года Дмитрий Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки за выдачу медзаключения, которое освободило бы его от дальнейшей военной службы. Его арестовали и отправили в СИЗО.