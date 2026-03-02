Ричмонд
Самарца лишили свободы на восемь лет за убийство соседа

Нападение пьяного самарца на знакомого закончилось смертью и колонией.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местный житель получил 8 лет лишения свободы за убийство знакомого. Преступление произошло 7 сентября 2025 года в Октябрьском районе. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Об этом рассказали в СУ СК по Самарской области.

«Конфликт между мужчинами произошел у подъезда дома, где они жили. Один из них нанес другому удар ножом в шею и туловище, от чего пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.

По информации региональной прокуратуры, суд учел все обстоятельства дела и назначил мужчине наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Кроме того, в пользу сестры погибшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.