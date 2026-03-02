Самарца лишили свободы на восемь лет за убийство соседа

В Самаре местный житель получил 8 лет лишения свободы за убийство знакомого. Преступление произошло 7 сентября 2025 года в Октябрьском районе. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Об этом рассказали в СУ СК по Самарской области.