Приехавший из Польши белорус хотел проглотить сверток с марихуаной на границе

По информации ГТК, мужчина ехал в страну из Польши в качестве пассажира легкового автомобиля через пункт пропуска «Каменный Лог». При таможенном контроле он заявил, что не имеет при себе запрещенных или подлежащих декларированию товаров.
Однако служебная собака среагировала на путешественника, указав поведением, что в его багаже есть наркотики.
«Испугавшись, что наркотик обнаружат, гражданин достал сверток из рюкзака и пытался его проглотить», — сказали в ГТК.
Там также отметили, что таможенники не дали мужчине этого сделать, а впоследствии эксперты подтвердили, что в свертке находится марихуана.
В отношении гражданина Гродненской региональной таможней возбуждено дело по ч. 1 ст. 328−1 Уголовного кодекса Беларуси, в настоящее время он находится под стражей.