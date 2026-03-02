На 90 тысяч оштрафовали воронежца за оскорбление полицейского

Суд установил, что 11 октября 2025 года в центре поселка Кантемировка пьяный местный житель публично оскорбил и ударил сотрудника полиции. При этом страж порядка попросту попал под руку разгоряченному фигуранту. Об этом 2 марта проинформировала пресс-служба райсуда.
После того, как злоумышленник потерял равновесие и упал на землю, полицейский сообщил правонарушителю об административной ответственности за прогулку в общественном месте в нетрезвом состоянии. Когда же правоохранитель потребовал пройти к служебному автомобилю для составления протокола в отделении полиции, злоумышленник сначала оскорбил стража порядка, а потом ударил в плечо. Суд признал мужчину виновным по ст. 319 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему назначен штраф в 90 тысяч рублей.