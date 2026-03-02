Мужчина приставал к пассажиркам автобусов в Воронеже: нарушителя задержали

В Воронеже задержали мужчину, который приставал к женщинам на автобусных остановках, а затем преследовал их в салонах общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 марта.
О поведении неизвестного одна из горожанок рассказала в соцсетях. После этого правоохранители установили личность и местонахождение предполагаемого нарушителя.
Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся. Свои действия он объяснил личными мотивами и пообещал, что впредь не будет допускать подобного поведения.
На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.