«Надбавка достигала 203% при норме в 10%». СК Беларуси обнародовал коррупционную схему, придуманную директором ЖКХ

Следственный комитет раскрыл детали коррупционной схемы с надбавкой 203%, придуманной директором одного из ЖКХ Борисовского района.
По информации следствия, в период с марта по июль 2023 года 45-летний директор одного из предприятий жилищно-коммунального хозяйства Борисовского района заключил ряд договоров на поставку товарно-материальных ценностей с частной фирмой. Он руководствовался личной выгодой и стремлением создать видимость эффективной работы. Все установленные законодательством процедуры (анализ рынка, тендеры, проверка контрагентов) фигурант сознательно проигнорировал.
По его незаконному указанию начальник бюро материально-технического снабжения и главный бухгалтер перевели на счет частной фирмы внушительную сумму — примерно 120,5 тысячи рублей. Но фактически поставлено было продукции на сумму около 40 000 рублей. Вместе с тем цены на поставленные товары были в разы завышены. Так, оптовая надбавка достигала 203% при разрешенной норме в 10%.
«В результате невыполненными остались поставки на сумме свыше 80 тысяч рублей. Общий ущерб государственному предприятию превысил 94,5 тысячи рублей, что является особо крупным размером», — заметили в ведомстве.
Однако, помимо прямых финансовых потерь, действия директора привели к нарушению целевого использования бюджетного займа, а также срыву показателей программы ремонта жилищного фонда.
Следователи смогли установить, что фигурант дал незаконное распоряжение заключить договор подряда с той же фирмой на текущий ремонт жилого дома, расположенного по улице Максима Горького в Борисове. Главному бухгалтеру было поручено перевести аванс в размере 20 000 рублей.
Несмотря на полученные деньги, подрядчик выполнил работы только на 4380,59 рубля. Указанное привело к дополнительному ущербу для государственного организации в крупном размере. Речь идет про 15 619,41 рубля.
«Следователи выяснили, что директор лоббировал интересы частной фирмы не бескорыстно: он получил взятку в размере 8 тысяч рублей от ее представителей», — обратили внимание в СК.
Действия 45-летего фигуранта были квалифицированы по частям 2 и 3 статьи 426 Уголовного кодекса — превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Республики Беларусь, повлекшее тяжкие последствия и существенный вред государственным и общественным интересам в крупном и особо крупном размере. А также по части 1 статьи 430 УК — получение взятки.
