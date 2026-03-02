«Надбавка достигала 203% при норме в 10%». СК Беларуси обнародовал коррупционную схему, придуманную директором ЖКХ

По его незаконному указанию начальник бюро материально-технического снабжения и главный бухгалтер перевели на счет частной фирмы внушительную сумму — примерно 120,5 тысячи рублей. Но фактически поставлено было продукции на сумму около 40 000 рублей. Вместе с тем цены на поставленные товары были в разы завышены. Так, оптовая надбавка достигала 203% при разрешенной норме в 10%.