Пенсионер лишился 14,5 миллиона рублей после звонка мошенников

По предварительным данным, пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он сообщил, что средства на счете якобы являются государственными и могут быть использованы незаконно для финансирования иностранного государства. Для их сохранности мужчине предложили перевести деньги на так называемый безопасный счет.
Потерпевший в течение полутора месяцев переводил средства через различные банкоматы города на указанные счета. Деньги включали выплату, полученную в связи с гибелью сына, а также личные накопления. В результате вся сумма была перечислена неизвестным лицам. Полиция напоминает, что представители государственных органов и банков не требуют переводов средств по телефону и призывает граждан проявлять бдительность.