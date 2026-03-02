Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер лишился 14,5 миллиона рублей после звонка мошенников

В Багратионовском районе 70-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников и лишился 14 500 000 рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительным данным, пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он сообщил, что средства на счете якобы являются государственными и могут быть использованы незаконно для финансирования иностранного государства. Для их сохранности мужчине предложили перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Потерпевший в течение полутора месяцев переводил средства через различные банкоматы города на указанные счета. Деньги включали выплату, полученную в связи с гибелью сына, а также личные накопления. В результате вся сумма была перечислена неизвестным лицам. Полиция напоминает, что представители государственных органов и банков не требуют переводов средств по телефону и призывает граждан проявлять бдительность.