Пенсионер лишился 14,5 миллиона рублей после звонка мошенников

Потерпевший в течение полутора месяцев переводил средства через различные банкоматы города на указанные счета. Деньги включали выплату, полученную в связи с гибелью сына, а также личные накопления. В результате вся сумма была перечислена неизвестным лицам. Полиция напоминает, что представители государственных органов и банков не требуют переводов средств по телефону и призывает граждан проявлять бдительность.