В Тольятти пять человек похитили из ПВЗ ювелирные изделия на 350 тыс. рублей

О преступлении силовикам сообщил 38-летний хозяин ПВЗ в Центральном районе. Полиция установила, что вечером перед закрытием в пункт выдачи заказов пришли несколько клиентов. Двое из них, мужчина и женщина, стали осматривать и примерять ювелирные украшения, которые они заказали в большом количестве. В момент примерки другой клиент взял у них пакет и быстро покинул ПВЗ.