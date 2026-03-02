В Калининграде мужчина собрал бомбу и взорвал бывшую возлюбленную

Известно, что мужчина замаскировал взрывчатку под кирпич. «Самоделку» он подложил в подвал дома. Когда женщина со своей 79-летней матерью спустилась в подвал, она заметила этот кирпич. Когда она его тронула, поскольку он мешал, прозвучал взрыв. Двух женщин госпитализировали.