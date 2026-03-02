В Калининграде мужчина собрал бомбу и взорвал бывшую возлюбленную

В Калининграде мужчина соорудил самодельное взрывное устройство, чтобы расправиться с бывшей возлюбленной. Взрывчатка сдетонировала, пострадала 54-летняя женщина и ее пожилая мать. О случившемся на улице Чекистов рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Известно, что мужчина замаскировал взрывчатку под кирпич. «Самоделку» он подложил в подвал дома. Когда женщина со своей 79-летней матерью спустилась в подвал, она заметила этот кирпич. Когда она его тронула, поскольку он мешал, прозвучал взрыв. Двух женщин госпитализировали.
По данным СК, инцидент случился днем 28 февраля.
«Женщины получили повреждения глаз различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате инцидента иных пострадавших не имеется», — прокомментировали в Следкоме.
59-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство, задержан.