Едва не откусил нос: в Калининграде питбуль набросился на знакомого хозяйки и разорвал ему лицо (фото)

В Калининграде питбуль набросился на знакомого хозяйки и разорвал ему лицо, едва не откусив нос. Об этом «Клопс» рассказал сам пострадавший, получивший страшные увечья.
Утром 27 февраля Александр с другом зашли к владелице пса на несколько минут. Нужно было решить какие-то вопросы.
«Это было около 10:00. Там коммуналка, мы даже в квартиру не приходили. Женщина вышла в прихожую, и мы там стояли, спокойно разговаривали. В какой-то момент из комнаты вышла собака, обошла моего приятеля и резко, неожиданно бросилась мне в лицо. Всё было мгновенно, я даже не успел среагировать», — рассказывает потерпевший.
Собака начала рвать мужчину. Хозяйка попыталась оттащить пса, но у неё не получилось. На помощь бросился друг Александра. Около полутора минут он оттаскивал питбуля.
«Это был кошмар, мы с трудом справились. Весь в крови я выскочил на улицу, друг за мной. У меня на лице были глубокие раны длиной по несколько сантиметров, куски тканей болтались, зияющая дыра на переносице. Друг остановил скорую, которая проезжала мимо. Меня сразу привезли в областную больницу. Лицо зашивали два хирурга, операция длилась два с половиной часа. У этой породы очень мощные челюсти, и если бы он вцепился мне в горло, я бы с вами уже не разговаривал», — констатирует мужчина.
Александр говорит, что сейчас он похож на чудовище Франкенштейна. Нос был почти откушен, порваны веки, щека, губа и рука, вырван здоровый зуб. В общей сложности мужчине наложили около 23 швов, назначили перевязки. Поначалу он отказался от госпитализации, но уже через день почувствовал, что состояние ухудшилось — на скорой его привезли в больницу, где он сейчас лечится в связи с воспалительным процессом. Пострадавший с детства имеет инвалидность второй группы.
Мужчина дозвонился до участкового уполномоченного по району, где произошло нападение. Как уверяет пострадавший, сотрудница полиции даже не стала разбираться, не предложила написать заявление, а просто бросила трубку.
«Перед госпитализацией я сам сходил в отдел полиции Московского района и написал заявление», — сообщил Александр. Он надеется, что полицейские разберутся с этим случаем, а его направят на судебно-медицинскую экспертизу. Уже после нападения мужчина узнал, что это не первое нападение этого питбуля.
«У нас общие знакомые с этой дамой. Они говорят, что та выпивает, не работает, собакой не занимается. Не так давно было нападение ещё на одного мужчину. Пёс также погрыз ему лицо, но пострадавший никуда не обращался. Ещё этот же питбуль загрыз домашнюю собаку на глазах хозяйки», — говорит Александр.
Редакция обратилась в УМВД по Калининградской области, где пообещали прокомментировать ситуацию.