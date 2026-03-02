Ричмонд
В Воронеже таксист лопатой проломил череп пассажирке

Водителю грозит до десяти лет тюрьмы.

В ночь на 1 марта четверо нетрезвых горожан вызвали такси на улицу Сельскую в микрорайоне Боровое в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Пока двое человек ждали в салоне, двое других вернулись за забытым телефоном. Водитель отказался от длительного ожидания, предложив вызвать другую машину.

Возникла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В какой-то момент 47-летний таксист ударил 31-летнюю женщину саперной лопаткой по голове. Потерпевшую экстренно увезли на «скорой» с открытым переломом свода черепа. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Сейчас находящемуся в СИЗО водителю в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ грозит до десяти лет лишения свободы.