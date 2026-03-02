В Воронеже таксист лопатой проломил череп пассажирке

Возникла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В какой-то момент 47-летний таксист ударил 31-летнюю женщину саперной лопаткой по голове. Потерпевшую экстренно увезли на «скорой» с открытым переломом свода черепа. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Сейчас находящемуся в СИЗО водителю в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ грозит до десяти лет лишения свободы.