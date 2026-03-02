В Самаре четыре человека отравились угарным газом

В Кировском районе Самары зарегистрирован случай отравления угарным газом, в результате которого пострадали четыре человека, среди них двое детей. Происшествие произошло в одной из квартир многоквартирного дома. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты газовой службы и врачи скорой помощи установили, что концентрация угарного газа в помещении превышала допустимые нормы. Пострадавшие, включая детей, получили признаки отравления — головокружение, тошноту и слабость. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их направили на амбулаторное лечение.
Сотрудники газовой службы провели проверку оборудования и дали рекомендации по его безопасному использованию. Специалисты напоминают, что угарный газ не имеет запаха и может представлять смертельную опасность, поэтому важно регулярно проверять исправность газовых приборов и обеспечивать достаточную вентиляцию помещений.
В связи с происшествием местные власти призывают жителей региона строго соблюдать правила эксплуатации газового оборудования, своевременно проходить техническое обслуживание, а также установить в домах датчики утечки газа для предотвращения подобных случаев.