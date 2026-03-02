В Самаре четыре человека отравились угарным газом

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты газовой службы и врачи скорой помощи установили, что концентрация угарного газа в помещении превышала допустимые нормы. Пострадавшие, включая детей, получили признаки отравления — головокружение, тошноту и слабость. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их направили на амбулаторное лечение.