Подгоревшая еда унесла жизнь пенсионера в Нижнем Новгороде

Как сообщили в региональном МЧС, все произошло около восьми вечера. Соседи заметили дым в подъезде и вызвали спасателей. Оказалось, что задымление идет из квартиры на первом этаже. На кухне на плите стояла кастрюля, а еда в ней сгорела почти полностью.