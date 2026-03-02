В Новочеркасске задержана женщина, продававшая поддельные рецепты

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленница, находясь по месту своего жительства с окна первого этажа осуществляла продажу рецептурных бланков по цене от 200 до 250 рублей за наличный расчет. После приобретения поддельных документов, лица направлялись в аптеки города, где приобретали различные сильнодействующие вещества», — сообщили в ведомстве.