Женщина пострадала при пожаре в частном доме в деревне Харино Омской области

Сообщение о возгорании в доме в селе Харино Омского района поступило в МЧС 1 марта в 13:07. В ведомстве рассказали, что хозяйка жилой постройки успела эвакуироваться самостоятельно, но получила ожоги и была госпитализирована.
Стихия бушевала на всей площади строения — на 56 квадратных метрах. С огнем боролись 12 сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций. Спасателям пришлось использовать четыре единицы специальной техники. Открытое горение ликвидировали в 14:28.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.
Напомним, ранее мы рассказали о еще одном пожаре, который произошел в регионе 1 марта. В селе Андреевка огонь уничтожил кирпичное строение вместе с верандой.
