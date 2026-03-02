Ричмонд
Женщина пострадала при пожаре в частном доме в деревне Харино Омской области

Сельчанку госпитализировали с ожогами.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о возгорании в доме в селе Харино Омского района поступило в МЧС 1 марта в 13:07. В ведомстве рассказали, что хозяйка жилой постройки успела эвакуироваться самостоятельно, но получила ожоги и была госпитализирована.

Стихия бушевала на всей площади строения — на 56 квадратных метрах. С огнем боролись 12 сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций. Спасателям пришлось использовать четыре единицы специальной техники. Открытое горение ликвидировали в 14:28.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, ранее мы рассказали о еще одном пожаре, который произошел в регионе 1 марта. В селе Андреевка огонь уничтожил кирпичное строение вместе с верандой.

