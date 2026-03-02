В Калининграде гендиректора стройфирмы уличили в мошенничестве на 21 млн рублей

По данным следствия, с декабря 2019 года по октябрь 2021-го обвиняемый в рамках исполнения договора на строительство эко-парома, заключенного с образовательным учреждением Калининграда, из корыстных побуждений внес в документацию недостоверные сведения. Мужчина завысил объем и стоимость фактически выполненных работ, в результате ему необоснованно были выплачены денежные средства в сумме свыше 21 млн рублей.