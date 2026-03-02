«Мы еле успели выскочить!»: на калининградском взморье разрушился двухэтажный дом, остались только стены

«Я была на работе, а дома был мой гражданский муж. Он услышал, как начало всё трещать, оседала несущая стена. Он пытался выйти, а дверь входную перекосило и заклинило, он не мог её открыть и еле успел выскочить. И вот ещё соседи приехали — и дом рухнул, внутри всё посыпалось. Хорошо, что люди успели выскочить!» — взволнованно рассказывает живущая здесь Ольга.