«Мы еле успели выскочить!»: на калининградском взморье разрушился двухэтажный дом, остались только стены

В посёлке Приморье Светлогорского района рухнул двухэтажный жилой дом. Об этом «Клопс» сообщают сами жильцы и очевидцы.
Здание на ул. Флотской затрещало по швам в понедельник, 2 марта, около 14:00. Внутри находились люди. Они едва успели выбежать на улицу.
«Я была на работе, а дома был мой гражданский муж. Он услышал, как начало всё трещать, оседала несущая стена. Он пытался выйти, а дверь входную перекосило и заклинило, он не мог её открыть и еле успел выскочить. И вот ещё соседи приехали — и дом рухнул, внутри всё посыпалось. Хорошо, что люди успели выскочить!» — взволнованно рассказывает живущая здесь Ольга.
По её словам, двухэтажный дом, рассчитанный на четыре семьи, стал трескаться и разрушаться в 2022—2023 годах.
"Мы везде жаловались, и только сегодня ездили в СК, прокуратуру и администрацию района. Нам говорили — пишите заявления.
На первом этаже жила бабушка, у неё провалились полы, и она вынуждена снимать жильё.
Одна сторона дома была более или менее живая. В нём оставались мы с мужем и соседи — наши квартиры на втором этаже".
На месте ЧП работают спасатели. Растерянные жильцы стоят рядом. Люди говорят, что всё потеряли — мебель, техника и вещи погребены под грудами кирпичей и досок. На место приехали чиновники Светлогорской администрации.
«Всё в подвал ушло, балка рухнула. Внутри были коты, сотрудникам МЧС удалось их найти и спасти. Будут ли предоставлять людям гостиницы или жильё, наверное, сейчас решат. Один из пострадавших, Анатолий, говорит, что будет ночевать в машине», — рассказала «Клопс» жительница соседнего дома.
Что говорят в администрации
В администрация Светлогорского Городского округа пояснили, что в доме постройки начала прошлого века произошло частичное обрушение внутренних конструкций. На данный момент дом обесточен и отключён от всех коммуникаций.
«Пострадавших нет, в доме проживало 9 жителей, им предоставлено временное жилье. На месте работали специалисты администрации округа, МЧС и полиция, а также коммунальные службы. Причины обрушения перекрытий в доме будут выявлены в ходе экспертизы. До конца дня муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет все необходимые решения о дальнейших действиях», — пояснили в администрации.
В воскресенье, 1 марта, в посёлке Рябиновка под тяжестью льда обрушилась часть кровли трёхэтажного дома. Куски бетона разбили балкон жителей и рухнули перед подъездом дома.