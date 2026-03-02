Ричмонд
Подразделения МЧС демонтировали аварийную часть путепровода в Бобруйске

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с председателем Бобруйского горисполкома выезжала к поврежденному мосту (путепроводу), сообщило МЧС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Мост на улице Карла Маркса эксплуатируется с 1972 года. Сооружение находится в плане горисполкома по реконструкции, так как требует обновления», — пояснили в МЧС.

Путепровод проходит над железнодорожными путями. Местные власти приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей в этом районе.

Ранее стало известно, что одна из частей конструкции повредилась: было установлено «наклонение пешеходной дорожки». Позже выяснилось, что деформирована несущая балка пешеходной части. Было решено временно перекрыть движение в этом месте.

Сотрудники МЧС демонтировали аварийный участок путепровода. Маршруты движения транспорта были изменены.

Как отмечали ранее в Минтрансе, дальнейшее развитие дорожной сети республики определено госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2026−2030 годы. В 2025-м, по информации министерства, в стране было отремонтировано и реконструировано около 5,3 тыс. км дорог и более 5,6 тыс. погонных метров мостов.