Подразделения МЧС демонтировали аварийную часть путепровода в Бобруйске

Как отмечали ранее в Минтрансе, дальнейшее развитие дорожной сети республики определено госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2026−2030 годы. В 2025-м, по информации министерства, в стране было отремонтировано и реконструировано около 5,3 тыс. км дорог и более 5,6 тыс. погонных метров мостов.