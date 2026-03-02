Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК

Авария произошла в понедельник на трассе Ялта-Севастополь, уточнили в ведомстве.
«Водитель 1990 года рождения управляя автомобилем “Kia Rio”, двигаясь в сторону г. Ялта, допустил наезд на стоящий автомобиль Smart, который от удара продолжил движение и допустил наезд на препятствие в виде металлического отбойника», — говорится в сообщении.
В результате таких столкновений оба водителя, а также 59-летний пассажир автомобиля Smart с различными травмами госпитализированы в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, добавили в Госавтоинспекции.