Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. Два водителя и пассажир получили травмы в ДТП на трассе Ялта — Севастополь: одна легковушка въехала в другую, а та — в отбойник. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

Авария произошла в понедельник на трассе Ялта-Севастополь, уточнили в ведомстве.

«Водитель 1990 года рождения управляя автомобилем “Kia Rio”, двигаясь в сторону г. Ялта, допустил наезд на стоящий автомобиль Smart, который от удара продолжил движение и допустил наезд на препятствие в виде металлического отбойника», — говорится в сообщении.

В результате таких столкновений оба водителя, а также 59-летний пассажир автомобиля Smart с различными травмами госпитализированы в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, добавили в Госавтоинспекции.

