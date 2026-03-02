Учеников школы в Чертовицах под Воронежем эвакуировали из-за обрушения крыши

«В результате скопление снежных масс было критическим. Оно повлекло за собой частичное повреждение кровли в школе. Специалисты компании уже выехали на место. Они проводят максимально детальное обследование объекта с целью устранения повреждений в кратчайшие сроки. Главное, что пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле», — заверил «Ъ-Черноземье» господин Воронов.