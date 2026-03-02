Мужчина застрелил знакомого в квартире на улице Зины Портновой в Петербурге

Следователи задержали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в квартире в Кировском районе. Скоро ему изберут меру пресечения. О деталях жестокой расправы рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.
— По предварительной информации, 27 февраля между фигурантом и его товарищем возник конфликт в квартире на улице Зины Портновой. В результате он выстрелил из огнестрельного оружия в область головы, от чего последний скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве.
Подозреваемого удалось задержать сразу после случившегося и предъявить обвинение. Есть высокая вероятность, что его отправят в СИЗО. И пока петербуржец будет находиться за решеткой, следователи продолжат расследование.