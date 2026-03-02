КСИР заявил об ударах по центрам разведки и военным складам США

Вооруженные силы Ирана ударили беспилотниками и ракетами по комплексу коммуникационной промышленности Израиля в Беэр-эль-Сабе и 20 объектам в районах Тель-Авива, Западного Иерусалима и Галилеи, уточнили в КСИР. По данным корпуса, всего армия Ирана выпустила более 700 БПЛА и сотни ракет. По количеству выпущенных снарядов иранская сторона «установила новый рекорд, превзойдя всю 12-дневную войну (в июле 2025 года.— “Ъ”) в борьбе с агрессорами».