Минобороны Катара отчиталось об уничтожении двух летевших из Ирана Су-24

По данным министерства, ВВС и ВМС Катара перехватили семь баллистических ракет, а также пять беспилотников. «Министерство обороны подтверждает, что угроза была нейтрализована незамедлительно после обнаружения в соответствии с оперативным планом, и самолеты были сбиты», — уточнили в пресс-службе.
