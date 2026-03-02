Ричмонд
Минобороны Катара отчиталось об уничтожении двух летевших из Ирана Су-24

Катар сбил два самолета Су-24, летевших из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в соцсети X.

Источник: Reuters

По данным министерства, ВВС и ВМС Катара перехватили семь баллистических ракет, а также пять беспилотников. «Министерство обороны подтверждает, что угроза была нейтрализована незамедлительно после обнаружения в соответствии с оперативным планом, и самолеты были сбиты», — уточнили в пресс-службе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. Исламская Республика отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

