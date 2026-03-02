Воронежский таксист проломил пассажирке голову лопатой из-за долгого ожидания

Водитель такси в Воронеже проломил пассажирке голову саперной лопатой во время драки, которая началась из-за слишком долгого ожидания. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел ночью 1 марта, когда в микрорайоне Боровое компания из четырех выпивших горожан вызвала такси. Пока двое ждали в салоне, другие вернулись домой за забытым телефоном.
Но водитель не хотел долго ждать и предложил вызвать другую машину. Начавшаяся словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в которую вмешались пассажиры и сам шофер.
— 47-летний таксист ударил 31-летнюю женщину саперной лопаткой по голове. Потерпевшую экстренно госпитализировали с открытым переломом свода черепа. Возбуждено уголовное дело, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
