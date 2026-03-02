Жительницу Новочеркасска заподозрили в торговле липовыми рецептурными бланками

Подозреваемая — 50-летняя жительница города. Оперативники выяснили, что она из окна своей квартиры на первом этаже продавала поддельные бланки по цене от 200 до 250 рублей за штуку. После этого покупатели с фальшивками шли в аптеки и получали там сильнодействующие вещества.