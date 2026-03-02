Ричмонд
Жительницу Новочеркасска заподозрили в торговле липовыми рецептурными бланками

Поддельные рецептурные бланки прямо из своего окна продавала жительница Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске задержали подозреваемую в изготовлении и сбыте поддельных рецептурных бланков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Подозреваемая — 50-летняя жительница города. Оперативники выяснили, что она из окна своей квартиры на первом этаже продавала поддельные бланки по цене от 200 до 250 рублей за штуку. После этого покупатели с фальшивками шли в аптеки и получали там сильнодействующие вещества.

При обыске у женщины изъяли рецептурные бланки, цветной принтер и мобильный телефон. Возбуждено дело по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Жительница Новочеркасска находится под обязательством о явке. Ведется следствие.

