Жительницу Новочеркасска заподозрили в торговле липовыми рецептурными бланками

В Новочеркасске задержали подозреваемую в изготовлении и сбыте поддельных рецептурных бланков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Подозреваемая — 50-летняя жительница города. Оперативники выяснили, что она из окна своей квартиры на первом этаже продавала поддельные бланки по цене от 200 до 250 рублей за штуку. После этого покупатели с фальшивками шли в аптеки и получали там сильнодействующие вещества.
При обыске у женщины изъяли рецептурные бланки, цветной принтер и мобильный телефон. Возбуждено дело по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Жительница Новочеркасска находится под обязательством о явке. Ведется следствие.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.