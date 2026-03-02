Ричмонд
Погибла годовалая внучка: бомбы Израиля убили с лидером Ирана его семью

2 марта стало известно о гибели супруги Хаменеи в больнице.

Источник: Аргументы и факты

От ранений, полученных при ударе с США и Израиля по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи, скончалась его супруга Ходжасте Багерзаде. Таким образом, жертвами американо-израильской операции против Ирана стали сам аятолла и пять членов семьи, включая годовалую внучку.

Супруга Хаменеи три дня провела в коме.

79-летняя Багерзаде получила ранение 28 февраля, она находилась в резиденции в Тегеране вместе с супругом и другим родственниками. Женщина впала в кому, все это время врачи боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. О смерти женщины стало известно 2 марта.

Среди других членов семьи Хаменеи, ставших жертвами операции США и Израиля — дочь и зять иранского лидера, а также одна из его невесток. Кроме того, погибла внучка верховного лидера Ирана — малышке было всего 14 месяцев.

Что известно о семье Хаменеи.

Известно, что Багерзаде родилась в 1947 году в семье бизнесмена, замуж за Хаменеи она вышла в 1964 году, передает India TV News.

The Times of India сообщает, что у 86-летнего Хаменеи было шестеро детей — четверо сыновей и две дочери, а также семь внуков.

Как погиб аятолла Хаменеи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что израильские истребители сбросили 30 бомб на дворец Хаменеи. В момент ракетной атаки он находился на рабочем месте с высокопоставленными военными руководителями. По данным СМИ, в резиденции проходила его встреча с ними, данные об этом Израилю предоставило ЦРУ. Тело аятоллы нашли в руинах разрушенного комплекса.

Сообщалось, что в один день с Хаменеи погибли главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и советник аятоллы, секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Израиль заявил о ликвидации 40 иранских командиров при авиаударах по стране.

После убийства Хаменеи в Иране объявили 40-дневный траур. Кроме того, в знак скорби в Иране семь дней объявлены нерабочими. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хаменеи не останется без ответа.

