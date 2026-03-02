Подросток устроил поджог в отделении банка на Ленинградском проспекте в Москве

По имеющимся данным, огнем были повреждены банкомат и стена на площади трех квадратных метров, из здания эвакуировали 12 человек. Прибывшие на место правоохранители задержали 14-летнего поджигателя, у него ожоги рук и лица. Его мотивы устанавливаются, следует из публикации.