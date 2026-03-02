Подросток устроил поджог в отделении банка на Ленинградском проспекте в Москве

Подросток устроил поджог в отделении Газпромбанка около станции метро «Аэропорт». Инцидент произошел в доме 75 по Ленинградскому проспекту. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющимся данным, огнем были повреждены банкомат и стена на площади трех квадратных метров, из здания эвакуировали 12 человек. Прибывшие на место правоохранители задержали 14-летнего поджигателя, у него ожоги рук и лица. Его мотивы устанавливаются, следует из публикации.
Другой случай произошел в сентябре 2025 года, когда пара пенсионеров взорвала коробку фейерверков в здании банка в подмосковном Подольске по заданию украинских мошенников.
В российском сегменте интернета действуют тысячи украинских мошенников, которые вербуют россиян для диверсий или обманывают их через махинации. О том, как распознать мошенника с Украины, рассказала филолог Анастасия Миронова.