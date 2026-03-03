WarGonzo: удар «Шахеда» по британской авиабазе показал новую тактику Ирана

WarGonzo: Безусловно, у украинского государства накопился опыт противодействия нашим БПЛА. Однако и у нас появились навыки обходить системы украинского ПВО — российские дроны постоянно модернизируются, начинают маневрировать, поднимаются на другие высоты, у них увеличивается скорость. И результативность ударов по Украине дронами и ракетами вполне ощутима. Так что и мы тоже могли делиться опытом против друзей нашего врага. Возможно и сейчас уже делимся.