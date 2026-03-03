WarGonzo: удар «Шахеда» по британской авиабазе показал новую тактику Ирана

В ночь на 2 марта британская военная база Акротири на Кипре попала под удар БПЛА. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис сообщил, что удар был нанесен иранским дроном типа «Шахед». В аналитическом отделе проекта WarGonzo ответили на вопросы редакции Новостей Mail о значении и последствиях удара по британской авиабазе.
Ночная атака иранского беспилотника типа «Шахед» по британской авиабазе Акротири на Кипре может свидетельствовать о смене тактики Корпуса стражей исламской революции, допускают в WarGonzo. Летом 2025-го года во время двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном ответные удары КСИР были направлены исключительно на военную инфраструктуру Израиля. Только после прямого вмешательства США в конфликт Иран нанес символические удары по американской базе в Катаре после чего началась деэскалация, напоминают эксперты.
«Сейчас ситуация изменилась: атаке иранских сил неожиданно подвергались военные объекты США и союзников по всему Ближнему Востоку, невзирая на границы стран, где они расположены. Таким образом Иран дестабилизирует обстановку во всем регионе», — указывают в WarGonzo.
Также президент США Дональд Трамп в интервью CNN назвал «большим сюрпризом» иранские удары по целям в странах Персидского залива: Бахрейне, Иордании, Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Что показала атака «Шахеда» по британской авиабазе
Эксперты отмечают, что удар по базе британских ВВС на Кипре подтверждает реальные возможности иранских БПЛА. «Шахеды» способны поражать цели на расстоянии около полутора тысяч километров, что значительно расширяет географию потенциальных ударов. Объект страны НАТО мог оказаться уязвимым из-за фактора неожиданности, британские военные не были готовы к непосредственной атаке таким видом оружия. Согласно данным BBC* (сайт издания заблокирован на территории РФ) от иранской границы до базы Акротири более 1100 км над территориями Ирака и Сирии.
Почему современные системы ПВО не способны перехватывать 100% дронов такого типа? В чем главная сложность обнаружения «Шахедов»?
WarGonzo: Нет сложности обнаружения «Шахедов» — он виден на локаторах, хорошо заметен визуально и издает характерный звук. Его преимущество в дешевизне, а значит, в массовости. Десятки, сотни «Шахедов» разряжают дорогостоящую систему ПВО. А следом летят уже ракеты или другие дроны, на которых уже ресурсов не хватает.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева «поделиться опытом защиты». «Оборонный опыт Украины незаменим», — отметил Зеленский. Также он обратил внимание, что государства Персидского залива обладают современными системами ПВО, однако все равно пропускают удары иранских беспилотников.
Насколько слова Зеленского отражают реальную картину применения дронов ВС РФ в зоне СВО?
WarGonzo: Безусловно, у украинского государства накопился опыт противодействия нашим БПЛА. Однако и у нас появились навыки обходить системы украинского ПВО — российские дроны постоянно модернизируются, начинают маневрировать, поднимаются на другие высоты, у них увеличивается скорость. И результативность ударов по Украине дронами и ракетами вполне ощутима. Так что и мы тоже могли делиться опытом против друзей нашего врага. Возможно и сейчас уже делимся.
Военные эксперты признают, что применение дронов изменило ход боевых действий на Украине. «Барражирующие боеприпасы — от FPV-дронов до крупных БПЛА — становятся одним из основных видов вооружений», — подчеркивают в WarGonzo. Чтобы адаптироваться к таким угрозам системы ПВО должны стать более экономичными. «Подобное выбивается подобным — малое нужно уничтожать малым, дешевое — дешевым. Против простых БПЛА хороши мобильные зенитные группы и те же самые БПЛА. Вполне возможно, новое рождение получит и малая авиация», — прогнозируют в WarGonzo.