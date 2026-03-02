Минобороны сообщило об уничтожении 13 дронов над тремя регионами России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над российскими регионами. Больше всего дронов — 67 — сбили над акваторией Чёрного моря. Ещё 66 аппаратов ликвидировали над Краснодарским краем, 23 — над Крымом. Восемь БПЛА перехватили над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской. Один беспилотник уничтожили в небе над Астраханской областью.