23-летний футболист Доминик Пондер насмерть разбился в ДТП

Игрок в американский футбол погиб в ДТП в 23 года.

Источник: Аргументы и факты

Квотербек команды Колорадского университета в Боулдере Доминик Пондер погиб в результате автомобильной аварии в возрасте 24 лет, передаёт AP.

Трагедия произошла утром 1 марта в округе Боулдер. Его автомобиль Tesla на большой скорости вылетел с дороги на повороте, ударился в ограждение, а затем в опору ЛЭП.

Команда должна была вернуться к тренировкам в понедельник после перерыва.

Пондер выступал за «Колорадо Баффалос», представляющую высший дивизион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Ранее сообщалось, что в Московской области при пожаре погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе.