23-летний футболист Доминик Пондер насмерть разбился в ДТП

Квотербек команды Колорадского университета в Боулдере Доминик Пондер погиб в результате автомобильной аварии в возрасте 24 лет, передаёт AP.
Трагедия произошла утром 1 марта в округе Боулдер. Его автомобиль Tesla на большой скорости вылетел с дороги на повороте, ударился в ограждение, а затем в опору ЛЭП.
Команда должна была вернуться к тренировкам в понедельник после перерыва.
Пондер выступал за «Колорадо Баффалос», представляющую высший дивизион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
