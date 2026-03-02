Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали подростка за поджог банкомата по указанию мошенников

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат на севере Москвы по указанию мошенников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: ГУ МВД

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 14-летний подросток», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что, по предварительным данным, подросток на сайте знакомств познакомился с неизвестной, которая его склонила изготовить зажигательную смесь и бросить в сторону банкомата.

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Подросток зашел в помещение с банкоматом, поджег его, а потом скрылся. «Произошло возгорание, которое удалось быстро потушить, пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

Обстоятельства и соучастники произошедшего устанавливаются.