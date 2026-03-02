В Москве задержали подростка за поджог банкомата по указанию мошенников

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 14-летний подросток», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что, по предварительным данным, подросток на сайте знакомств познакомился с неизвестной, которая его склонила изготовить зажигательную смесь и бросить в сторону банкомата.
Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Подросток зашел в помещение с банкоматом, поджег его, а потом скрылся. «Произошло возгорание, которое удалось быстро потушить, пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.
Обстоятельства и соучастники произошедшего устанавливаются.