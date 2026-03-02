Силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ в небе над Россией

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Они уточнили, что 11 беспилотников сбили над Белгородской областью, еще по одному — над Курской областью и Крымом.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Днем в оперативном штабе по Краснодарскому краю сообщили, что в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали семь человек.