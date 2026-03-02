Ричмонд
В Самаре ищут пропавшего после учебы 12-летнего мальчика

Мальчик 2012 года рождения пропал в Самаре после ухода из образовательного учреждения.

Источник: Аргументы и факты

В Самаре объявлен в розыск мальчик 2012 года рождения, который вышел из учебного заведения днем 2 марта и не вернулся. Об этом проинформировало Главное управление МВД региона в своем Telegram-канале.

Известно, что подросток ушел из учебного заведения на улице Степана Разина в Самарском районе, и с тех пор его не могут найти.

Приметы разыскиваемого: возраст на вид 12−13 лет, рост около 150 сантиметров.

К поискам подключились участковые, оперативники уголовного розыска, инспекторы ПДН и экипажи ДПС. Информация с описанием ребенка передана в другие правоохранительные структуры и добровольческим поисковым отрядам.

Ранее похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге, где разыскивается 14-летний юноша, пропавший в районе Парголово. Он вышел выбрасывать мусор и не вернулся домой, после чего его родные обратились за помощью к волонтерам.