Экс-министра энергетики Украины Галущенко оставили под стражей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила в силе решение о заключении под стражу бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко, которому вменяется участие в отмывании средств компании «Энергоатом». Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
«Коллегия судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционных жалоб защитников экс-министра Германа Галущенко и прокурора САП. Судьи оставили в силе постановление следственного судьи, согласно которому Галущенко был взят под стражу с залогом в 200 млн гривен ($4,6 млн)», — сообщил Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале.
Защитники утверждали, что подозрение необоснованно, поэтому просили отменить решение суда, по которому Галущенко был взят под стражу. Кроме того, защита Галущенко утверждала, что залог в 200 млн гривен является слишком большим для него. Прокурор в свою очередь просил назначить залог в размере 428 млн гривен ($9,9 млн). По его словам, на счетах компаний, связанных с Галущенко, есть такие средства.
Ранее украинский Центр противодействия коррупции сообщал, что Галущенко грозит от 7 до 12 лет за решеткой. 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывший министр был задержан при попытке выехать с Украины — его ночью сняли с поезда.
10 ноября прошлого года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили о проведении масштабной операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором следствие назвало друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, который успел выехать с Украины за несколько часов до обысков.
Обнародование материалов дела привело к отставке нескольких министров, в том числе Галущенко, к увольнению главы офиса и друга Зеленского Андрея Ермака и временно парализовало работу парламента. При этом сообщалось, что опубликованы не все материалы расследования, что в деле могут появиться новые имена высших должностных лиц, а также что расследование ведется не только в сфере энергетики — внимание следствия привлекли, в частности, оборонные закупки.