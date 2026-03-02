Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Сирены также работают в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены также работают в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше