102 дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ по Новороссийску

В Новороссийске в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины повреждения получили 102 жилых дома. Об этом в личном Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.
«На данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном», — написал он.
Кравченко сообщил, что рабочие группы продолжают выяснять обстановку в пострадавших от атак ВСУ районах Новороссийска. Также отмечаются серьезные повреждения в Восточном районе города, где произошло возгорание трех жилых домов после падения обломков БПЛА.
Ранее KP.RU сообщал, что пять мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по Новороссийску в понедельник, 2 марта. На территории города в связи с обстановкой после ударов также был введен режим чрезвычайной ситуации.