Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Инцидент произошёл в селе Головчино Грайворонского округа. Мужчина скончался на месте от детонации вражеского дрона ещё до приезда бригады скорой помощи.
Ранее в Новороссийские семь человек пострадали при атаке украинских беспилотников. В результате атак БПЛА повреждения получили 102 дома.
