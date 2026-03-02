Ричмонд
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в селе Головчино Грайворонского округа. Мужчина скончался на месте от детонации вражеского дрона ещё до приезда бригады скорой помощи.

Ранее в Новороссийские семь человек пострадали при атаке украинских беспилотников. В результате атак БПЛА повреждения получили 102 дома.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

