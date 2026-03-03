Москва
В Новороссийске из-за ночной атаки БПЛА повреждены 102 дома

НОВОРОССИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Новороссийск количество поврежденных жилых домов возросло до 102. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«На данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном», — написал он.

Кравченко уточнил, что власти окажут поддержку и материальную помощь собственникам и жильцам пострадавших домов.

Особенно сильно пострадал частный сектор Восточного района, где из-за падения обломков беспилотников произошли три пожара. В селе Мысхако взрывная волна выбила окна в детском саду и двери в пяти группах, сообщил глава города. По его словам, в ближайшее время начнутся работы по замене стеклопакетов, а детей временно переведут в другие группы.

Обследование пострадавших районов и поквартирные обходы продолжаются.

