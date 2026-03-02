В Сумах снова произошел взрыв

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Взрыв снова произошел в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
Подробностей не приводится.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
