В Сумах снова произошел взрыв

В Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Взрыв снова произошел в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

Подробностей не приводится.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.