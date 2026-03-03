Лазурный автобус загорелся на остановке в Красногвардейском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером на рядом с жилым комплексом «Цветной город» на остановке «Пейзажная улица». Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис».
— Загорелся автобус № 124, — рассказали очевидцы. В настоящее время уточняется информация о том, находились ли в салоне пассажиры в момент возгорания. Данные о пострадавших и другие подробности инцидента пока не поступали.
Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что лазурный автобус задымился на дамбе в Кронштадте. К счастью, обошлось без пострадавших. Все пассажиры самостоятельно покинули общественный транспорт. Также, ранее лазурный автобус загорелся на Колпинском шоссе в Петербурге. Огонь возник в задней части транспорта и начал плавить оборудование. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.