В Дербенте из-за взрыва газа пострадал мужчина

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате скачка давления на газопроводе в Дербенте (Республика Дагестан). В жилых домах произошли взрывы и локальные возгорания, сообщили в пресс-службе министерства энергетики и тарифов региона.
«Неустановленными лицами был взломан замок на ГРП [газорегуляторном пункте], что привело к повышению давления на выходе из оборудования. В результате аварийного скачка давления произошло возгорание по двум адресам. Хозяин одного из домов получил ожог правой руки», — сообщили в ведомстве.
В зоне отключения находятся 1,5 тыс. абонентов и семь объектов коммунально-бытового назначения. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное возобновление подачи газа планируется до 8:00 мск 3 марта, пояснили в региональном Минэнерго.
Ранее ТАСС писал, что в экстренные службы города поступили сообщения по 35 адресам (квартиры и частные домовладения). В нескольких домах произошли локальные возгорания и были выбиты стекла. Прокуратура Дагестана проводит проверку.