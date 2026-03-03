В Дербенте из-за взрыва газа пострадал мужчина

«Неустановленными лицами был взломан замок на ГРП [газорегуляторном пункте], что привело к повышению давления на выходе из оборудования. В результате аварийного скачка давления произошло возгорание по двум адресам. Хозяин одного из домов получил ожог правой руки», — сообщили в ведомстве.