Число поврежденных при атаке дронов домов в Новороссийске выросло до 102

В Новороссийске количество жилых домов, пострадавших в результате атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 102. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил глава города Андрей Кравченко.
По его словам, повреждения зафиксированы в 61 частном доме и 41 многоквартирном. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района, где из-за падения обломков произошли три пожара. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в детском саду и двери в пяти группах. Детей временно переведут в другие группы на время ремонта.
— Поручил своим заместителям оперативно проработать все возможные пути решения по восстановлению домовладений, включая предусмотренные компенсационные программы. Важно, чтобы жители как можно скорее вернулись к привычной жизни, — написал Кравченко в своем Telegram-канале.
На месте работают комиссии по оценке ущерба, аварийные службы восстанавливают газоснабжение и уличное освещение. К расчистке подключились волонтеры.
Также стало известно, что семь человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Новороссийск.