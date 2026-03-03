Москва
Reuters: в посольстве США в Эр-Рияде произошел пожар после взрыва

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории диппредставительства США в Эр-Рияде после взрыва. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Reuters не привел информации о последствиях инцидента, причинах взрыва или возможных пострадавших.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщило, что в дипломатическом квартале Эр-Рияда произошли два сильных взрыва.

