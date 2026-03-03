В Одессе и области произошли взрывы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Взрывы раздались в Одессе и в районе города Черноморска на юге Украины. Об этом сообщил украинский «24 канал».
В Одесской области, а также в Днепропетровской, Сумской и Харьковской звучат сирены воздушной тревоги.
