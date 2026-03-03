Несколько лет подросток избивает школьников в Забайкалье. Один из пострадавших попал в больницу

В селе Тарбагатай Забайкальского края в очередной раз избили подростка. Как сообщили КП-Иркутск в Информационном центре СК России, в феврале 2026 года один из учеников местной школы напал на 14-летнего парня прямо на территории учебного заведения. Пострадавшего увезли в больницу.
— Как выяснилось, этот случай не единичный. На протяжении нескольких лет тот же подросток избивал других детей. Мать одного из пострадавших обращалась к руководству школы, но там ее жалобы игнорировали, — говорится в сообщении ведомства.
Женщина написала обращение в Информационный центр СК России. После этого региональный Следком начал проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах и всех обстоятельствах происшествия. Ход проверки контролируют в центральном аппарате.
