Сотрудник Госдепа убил человека из-за конфликта на дороге

Еще троих Джаред Ламадо ранил.

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженный ножом сотрудник Государственного департамента США убил одного человека и ранил еще троих из-за конфликта на дороге недалеко от американской столицы. Как сообщил портал The Daily Caller, прибывшие на место сотрудники полиции застрелили нападавшего.

Инцидент произошел 1 марта на трассе возле Вашингтона в округе Фэрфакс (штат Вирджиния). Как указывает портал, после ДТП 32-летний Джаред Ламадо нанес ножевые ранения четырем людям. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены «в целях самообороны» применить оружие, чтобы обезвредить преступника. Одна из его жертв — 39-летняя женщина — умерла от полученных травм, трое других пострадавших с тяжелыми ранениями были госпитализированы.

Госдепартамент подтвердил, что в инциденте был замешан «сотрудник дипломатической службы». Как указывает портал, Ламадо работал во внешнеполитическом ведомстве США с сентября 2024 года и был специалистом «по информационным технологиям и программному обеспечению».

Полиция отметила, что не считает случившееся актом терроризма и до сих пор устанавливает обстоятельства инцидента.

