Сотрудник Госдепа убил человека из-за конфликта на дороге

Инцидент произошел 1 марта на трассе возле Вашингтона в округе Фэрфакс (штат Вирджиния). Как указывает портал, после ДТП 32-летний Джаред Ламадо нанес ножевые ранения четырем людям. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены «в целях самообороны» применить оружие, чтобы обезвредить преступника. Одна из его жертв — 39-летняя женщина — умерла от полученных травм, трое других пострадавших с тяжелыми ранениями были госпитализированы.