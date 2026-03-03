Москва
В Харькове произошел взрыв

В Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Сумской областях действует воздушная тревога.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

В Харьковской, а также в Днепропетровской, Одесской и Сумской областях действует воздушная тревога.