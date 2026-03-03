В посольстве США в Эр-Рияде после взрыва произошёл пожар

В посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.
«Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва», — говорится в сообщении.
В Сети появились кадры из Саудовской Аравии.
В Минобороны Саудовской Аравии подтвердили случившееся и заявили, что причиной взрыва и пожара в посольстве США в Эр-Рияде, предварительно, стало попадание в здание двух беспилотных летательных аппаратов.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. В результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне усиливаются панические настроения на фоне ответных ударов Ирана по объектам Соединённых Штатов и Израиля.