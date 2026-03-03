Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве США в Эр-Рияде после взрыва произошёл пожар

В посольстве США в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар, причиной стало попадание двух беспилотников, заявили в Саудовской Аравии.

Источник: Аргументы и факты

В посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.

«Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва», — говорится в сообщении.

В Сети появились кадры из Саудовской Аравии.

В Минобороны Саудовской Аравии подтвердили случившееся и заявили, что причиной взрыва и пожара в посольстве США в Эр-Рияде, предварительно, стало попадание в здание двух беспилотных летательных аппаратов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. В результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне усиливаются панические настроения на фоне ответных ударов Ирана по объектам Соединённых Штатов и Израиля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше