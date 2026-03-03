При ударе по посольству США в Эр-Рияде никто не пострадал

По её данным, удар был нанесён БПЛА Ирана, однако внутри дипмиссии в Эр-Рияде никого не было.
Речь идёт о здании посольства США в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияд. Официальных заявлений американской стороны о характере повреждений и возможных разрушениях пока не поступало. Обстоятельства атаки и её последствия уточняются.
Ранее Life.ru писал о взрыве на территории американской дипмиссии в Эр-Рияде, после которого вспыхнул пожар. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар мог быть нанесён дроном-камикадзе.
