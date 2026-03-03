Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударе по посольству США в Эр-Рияде никто не пострадал

Удар беспилотника по посольству США в столице Саудовской Аравии не привёл к жертвам. В момент атаки здание оказалось пустым, а сотрудники не пострадали. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Источник: Life.ru

По её данным, удар был нанесён БПЛА Ирана, однако внутри дипмиссии в Эр-Рияде никого не было.

«Чиновник сообщил Fox, что посольство США в Эр-Рияде было пустым на момент удара БПЛА Ирана, никто не пострадал», — написала она на своей странице в соцсети X.

Речь идёт о здании посольства США в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияд. Официальных заявлений американской стороны о характере повреждений и возможных разрушениях пока не поступало. Обстоятельства атаки и её последствия уточняются.

Ранее Life.ru писал о взрыве на территории американской дипмиссии в Эр-Рияде, после которого вспыхнул пожар. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар мог быть нанесён дроном-камикадзе.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше